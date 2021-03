위너 강승윤 (사진=YG엔터테인먼트)

위너 강승윤의 첫 솔로 정규 앨범이 오는 3월 29일 발표를 확정했다. 앨범명은 [PAGE]다.YG엔터테인먼트는 18일 공식 블로그에 'KANG SEUNG YOON - 1st FULL ALBUM [PAGE] RELEASE POSTER'를 게재했다.포스터 속 강승윤의 단정하고 훈훈한 비주얼이 눈길을 사로잡았다. 그는 몸을 웅크리고 턱을 괸 채 정면을 응시하며 감성 아우라를 자아냈다. 전반적으로 풍기는 따뜻한 분위기와 어딘가 사연이 있는 듯한 그의 눈빛이 이번 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 자극했다.특히 포스터에 손글씨로 새겨진 '2021. 03. 29' 숫자와 별표까지 그려진 '[PAGE]' 문구에 관심이 쏠렸다. 이번 앨범명이 가진 의미는 무엇일지, 어떤 이야기들을 담고 있을지 음악팬들의 호기심을 불러일으켰다.앞서 공개된 첫 티저 영상부터 신곡 음원 일부가 담겨 초특급 프로모션을 예고한 바 있다. 또한 강승윤은 지난 10여 년간 음악 여정을 되짚는 셀프 인터뷰 형식의 영상 'THE PREQUEL'을 통해 진심을 전했다. 강승윤은 "가장 나다운 앨범”을 예고했던 터다.위너의 ‘REALLY REALLY' 'LOVE ME LOVE ME' 'ISLAND' 'EVERYDAY' 'MILLIONS' 'AH YEAH (아예)' 등 굵직한 히트곡을 탄생시키며 음악적 역량을 발휘한 그인 만큼 이번 컴백에 대한 팬들의 기대감은 어느 때보다 높은 상황. 강승윤은 첫 솔로 정규 앨범의 전곡 작사·작곡과 프로듀싱은 물론, 뮤직비디오까지 직접 챙기며 심혈을 기울였다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com