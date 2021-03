NEW, 할리우드 투자사 LPI와 계약 체결 "韓 영화 글로벌 시장서 큰 주목"

미디어그룹 NEW(넥스트엔터테인먼트월드, 회장 김우택)의 영화사업부(대표 김재민)가 할리우드 콘텐츠 투자 회사 라이브러리 픽처스 인터내셔널(Library Pictures International, 이하 LPI)과 3년간의 지분 투자 계약(Multiple Pictures Co-financing Deal)을 체결했다.18일 NEW에 따르면 양사의 계약은 NEW 영화사업부가 개봉을 준비하는 영화들을 비롯해 현재 프리 프로덕션 중인 작품들도 투자 대상에 포함된다.한국 영화가 국제 영화제를 비롯해 전 세계를 무대로 큰 반향을 일으키고 있는 시기에 국제적인 흥행이 점쳐지는 작품들의 할리우드 리메이크 등 글로벌 진출을 활성화할 수 있는 새로운 교두보가 될 것으로 보인다.김재민 NEW 영화사업부 대표는 "LPI와의 계약 체결은 한국의 유망한 스토리텔러들에게 다양한 기회를 제공하고, 글로벌 무대로 NEW의 IP가 진출해 수익 증대와 성장에 힘을 보탤 것"이라며 "앞으로 선보이게 될 영화들의 제작-투자-배급의 선순환을 돕는 동력이 되길 기대한다"고 전했다.데이비드 타기오프(David Taghioff) LPI 최고 경영자 는 "한국 영화들이 그 어느 때보다 글로벌 시장에서 뜨거운 주목을 받고 있다"라며 "NEW가 선보이는 작품들, 기업적 가치, 그리고 국경을 넘나드는 파트너사들과의 우호적 관계 등을 고려했을 때 이번 만남은 투자 그 이상의 글로벌 협력이라고 할 수 있다"라고 밝혔다.LPI는 개봉을 앞둔 '듄' '고질라 VS. 콩'을 비롯해 글로벌 박스오피스 히트작인 '콩: 스컬 아일랜드', '명탐정 피카츄' 등의 작품을 제작한 레전더리 픽처스(Legendary Pictures)에 투자를 받아 2019년 설립돼 북미 이외의 국가에서 현지 콘텐츠 산업을 선도하는 로컬 기업에 투자하는 기업이다.또한, 최근에는 인도네시아, 베트남, 터키, 인도 등 다양한 국가에 진출해 현지 작품의 지분 투자 계약을 체결하고, 제작하는 등 잠재력이 있는 유수의 글로벌 미디어 기업과 손을 잡으며 사업을 확장해 가고 있다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com