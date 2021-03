'시지프스' OST 박원 'You're My Light' (사진= JTBC스튜디오 제공)

감성 보컬리스트 박원이 '시지프스 : the myth' 4번째 OST 주자로 나선다.박원이 가창에 참여한 JTBC 10주년 특별기획 '시지프스 : the myth' OST Part.4 'You're My Light'가 17일 오후 6시 발매된다.'You're My Light'는 R&B를 기반으로 피아노와 스트링 사운드가 어우러진 팝 발라드 곡으로, 오준성 작곡가의 깊은 감성과 박원의 호소력 짙은 보이스가 더해져 환상의 하모니를 선사할 예정이다.드라마 '꽃보다 남자', '운명처럼 널 사랑해', '주군의 태양', '마이걸' 등을 작업하며 한류 드라마 OST의 대가로 자리 잡은 오준성 작곡가와 '미스터 선샤인', '사이코지만 괜찮아' 등 인기 드라마 OST 가창에 참여하며 독보적인 음색을 뽐낸 박원이 만난 만큼, '시지프스'의 몰입도와 흡입력을 높일 것으로 기대를 모은다.'시지프스 : the myth'는 세상에 정체를 숨기고 살아가고 있는 존재를 밝혀내려는 천재공학자와 그를 위해 멀고도 위험한 길을 거슬러온 구원자의 여정을 그린 판타지 미스터리 극이다.믿고 보는 제작진과 탄탄한 스토리, 조승우, 박신혜, 서준석, 태인호 등 최고의 배우 라인업을 갖추며 2021년 상반기 최고의 화제작으로 인기몰이 중이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com