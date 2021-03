펜타곤 (사진= 큐브 엔터테인먼트 제공)

그룹 펜타곤이 미니 11집 'LOVE or TAKE'(러브 올 테이크)로 국내 음원 차트 1위를 차지했다.펜타곤은 지난 15일 오후 6시 미니 11집 'LOVE or TAKE'를 발매한 가운데, 타이틀곡 'DO or NOT'(두 올 낫)이 지니 뮤직 실시간 음원차트 정상에 올랐다.벅스에서는 타이틀곡뿐만 아니라 수록곡 전곡이 차트인 했으며 멜론에서는 24Hit에 진입하는 등 성공적인 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.펜타곤은 국내 음원차트 1위를 기록한 것에 대해 "음원차트에서 1위를 달성해 정말 기쁘고 행복합니다. 유니버스와 함께 이 기분을 느낄 수 있어서 더 좋고 유니버스 덕분에 또 꿈을 꾸게 됩니다. 앞으로도 펜타곤의 속도로 한 발 한 발 나아갈 수 있게 더 열심히 노력하겠습니다. 유니버스 고맙고 사랑해요. 감사합니다"라고 소감을 전했다.펜타곤의 미니 11집 'LOVE or TAKE'는 쿨하면서도 자신감 넘치는 펜타곤만의 사랑 방식을 담은 앨범이다. 누구나 쉽게 공감할 수 있는 주제와 그동안 선보인 청량함에 성숙함까지 더해 조금 더 달콤하고 조금 더 진지해진 사랑 이야기를 전한다.타이틀곡 'DO or NOT'은 리더 후이와 멤버 우석 그리고 작곡가 네이슨(NATHAN)이 의기투합한 Pop-Rock 장르의 곡이다.단순 명료하고 명쾌한 펜타곤만의 사랑 방식을 특유의 중독적인 멜로디와 화법으로 표현했으며, 특히 뮤지컬적인 요소가 가미된 에너지 넘치는 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com