서리, 17일 ‘퀘스천마크’ 출격…’Nextrend’ 아티스트 행보 본격화

[연예팀] 서리가 ‘퀘스천마트’에 출연했다.





서리는 오는 17일 방송되는 네이버 NOW. 라이브 쇼 '?(question mark, 퀘스천마크)'에 출연해 호스트 라비와 함께 다양한 음악 이야기를 나눌 예정이다.





앞서 네이버 VIBE(바이브)의 신인 아티스트 발굴 프로젝트 Nextrend(넥스트렌드)에거 2021년 2월 아티스트로 선정된 서리는 VIBE 매거진을 장식한 데 이어 '퀘스천마크' 출연을 확정지으며 주목 받는 신예의 행보를 이어가게 됐다.





오는 18일 새 싱글 'Lovers in the night (러버스 인 더 나이트)' 발매를 앞둔 서리는 '퀘스천마크'에서 음악 팬들과 본격적인 소통을 나눌 예정이다. 서리는 이날 방송에서 신곡을 직접 소개하고 곡에 대한 다양한 비하인드를 털어놓을 것으로 기대를 모은다.





'Lovers in the night'는 서리가 미국 기반의 글로벌 미디어 회사 및 레이블 88라이징에 합류했음을 본격적으로 알리는 신보다. 서리는 'Lovers in the night'을 통해 솔직하고 자유로운 분위기를 표현하며 지금까지와 다른 음악 색깔을 보여줄 전망이다.





서리는 앞서 유튜브 커버 영상으로 먼저 주목을 받은 후 지난해 5월 첫 번째 EP '?depacse ohw', 12월 'Trigger (트리거)'를 발매하며 정식 데뷔한 싱어송라이터다. '?depacse ohw' 타이틀곡 'Running through the night (러닝 쓰루 더 나이트)'는 아이튠즈 알앤비/소울 차트에서 독일 2위, 영국 4위, 프랑스 8위에 올랐다.





또한 방탄소년단 정국, 볼빨간사춘기 안지영이 서리의 독보적인 음악 스타일을 일찌감치 알아보고 추천해 한 차례 화제를 모은 바 있다.





한편, 서리의 새로운 음악 이야기를 들어볼 수 있는 '퀘스천마크'는 오는 17일 오후 7시 네이버 NOW.에서 방송된다.(사진제공: ATISPAUS)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr