제시 (사진=피네이션)

피네이션(P NATION)은 지난 15일 제시 유튜브 채널 및 공식 SNS 계정을 통해 제시의 새 디지털 싱글 ‘어떤X (What Type of X)’의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.티저 영상은 ‘이 구역의 미친X’라는 제시의 시크한 외침이 울려 퍼지면서 시작된다. 이어 마치 체스판 위 블랙 퀸으로 변신한 듯한 제시가 등장하고, 강렬한 기타 사운드에 맞춰 유니크하면서도 매혹적인 안무를 선보이며 이목을 집중시켰다.그대로 끝나는 듯 했던 티저 영상은 ‘내가 어떤 X인 것 같아’라는 제시의 강렬한 래핑과 함께 또 하나의 새로운 장면으로 연결됐다. 입에 사과를 물고 있는 제시의 모습과 더불어 주위에 쓰러져 있는 여성들의 모습이 이번 티저의 마지막 장면으로 등장하며 ‘어떤X’ 뮤직비디오를 향한 궁금증을 높이고 있다.‘어떤X’는 제시 특유의 자신감과 자존감을 솔직하게 표현한 곡으로, 피네이션의 수장 싸이가 제시와 공동 작사, 작곡에 참여했다. 또, ‘눈누난나’를 작곡한 유건형을 비롯해 함께 참여했던 johnjohn, JAE RO 등이 이번 신곡 작업에도 함께하였으며, CuzD, 도나(DONNA), SPACE ONE 등이 가세해 높은 완성도를 기대케 한다.제시의 새 디지털 싱글 ‘어떤X’는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되며, 이에 앞서 16일 오후 6시 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개한다.제시는 17일 오후 7시 네이버 NOW. 라이브쇼 ‘#OUTNOW’에서 '어떤X' 무대를 최초 공개한다. 음악방송 첫 무대는 18일 Mnet ‘엠카운트다운’에서 선보일 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com