다크비 (사진= 브레이브 엔터테인먼트)

다크비(DKB)가 오는 30일 컴백을 앞두고, 프로모션 스케줄러를 공개했다.소속사 브레이브 엔터테인먼트는 오늘(15일), 다크비(DKB)의 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규앨범 'The dice is cast'의 컴백 스케줄러를 공개했다.같은 곳을 향해 걸어가고 있는 다크비(DKB) 멤버들의 모습에서 어딘가 비장함이 느껴져 과연 이들은 어디로 향하고 있는 것인지 팬들의 궁금증을 자아내고 있다.스케줄러에 따르면 16일 포토 티저 공개를 시작으로 트랙 리스트 공개, 다크비(DKB)만의 스포일러 콘텐츠, 가사 스포일러와 뮤비 티저, 하이라이트 메들리까지 정규 1집에 대한 다양한 스포일러 콘텐츠를 순차적으로 공개할 것을 예고해 기대감을 고조시켰다.앞서 지난 12일 다크비(DKB)의 공식 SNS를 통해 기습적으로 컴백 예고 이미지를 공개해 팬들의 이목을 끌었다.작년 데뷔한 다크비(DKB)는 작사부터 작곡, 디제잉, 아크로바틱 등 앨범 제작의 모든 방면에서 자체 제작이 가능한 것으로 유명하다.또한 파워풀한 칼 군무가 강점인 그룹으로 '자체 제작돌','퍼포먼스 맛집'등의 다양한 수식어를 거머쥐며 성장형 아이돌로 인정받아 온 만큼 새 앨범에서는 어떠한 음악성과 퍼포먼스로 팬들의 마음을 사로잡을지 귀추가 주목된다.한편, 다크비(DKB)는 오는 30일 오후 12시에 정규 1집 ‘The dice is cast’로 컴백한다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com