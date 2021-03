펜타곤 (사진= 큐브 엔터테인먼트 제공)

그룹 펜타곤이 오늘(15일) 미니 11집 'LOVE or TAKE'(러브 올 테이크) 발매한다.미니 11집 'LOVE or TAKE'는 쿨하면서도 자신감 넘치는 펜타곤만의 사랑 방식을 담은 앨범이다. 누구나 쉽게 공감할 수 있는 주제와 한층 더 성장한 펜타곤의 자전적 이야기를 담았다.타이틀곡 'DO or NOT'(두 올 낫)은 리더 후이와 멤버 우석 그리고 작곡가 네이슨(NATHAN)이 의기투합한 Pop-Rock 장르의 곡이다. 단순 명료하고 명쾌한 펜타곤만의 사랑 방식을 특유의 중독적인 멜로디와 화법으로 표현했다.‘빛나리’, ‘청개구리’, ‘봄눈’, ‘데이지’ 등을 통해 ‘믿고 듣는 펜타곤표 청량송’이라는 타이틀을 얻으며 많은 이들에게 큰 사랑을 받은 펜타곤은 '쿨'하고 '청량'한 신곡 'DO or NOT'을 통해 '청량타곤'의 수식어를 다시 한번 증명할 것으로 기대를 모은다.컴백을 앞둔 펜타곤은 "지난 '데이지'의 좋은 기운을 그대로 받아 준비를 시작한 앨범인 만큼 멤버 각자가 책임감을 가지고 정말 많이 고민하고 열심히 연습했습니다. 유니버스가 많이 좋아해 주면 좋겠습니다!"라는 코멘트를 남겼다.한편, 펜타곤의 미니 11집 'LOVE or TAKE'는 오늘(15일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com