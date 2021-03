블랙핑크 로제 (사진= YG)

블랙핑크 로제의 솔로 앨범 'R'의 선주문량이 50만장을 돌파했다고 YG엔터테인먼트가 15일 밝혔다.오는 16일 정식 출시되는 로제의 솔로 앨범 'R'은 이날 현재까지 CD 40만 4318장, 키트(KIT)가 4만 9058장, LP가 5만 2129장 예약 판매된 것으로 집계됐다.K팝 여성 솔로 아티스트 단일 음반 역대 최고 수치다. 국내뿐 아닌 미국, 중국, 일본 등 세계 각국에서 쏟아진 주문량이 더해진 결과여서 블랙핑크와 로제의 글로벌 영향력을 다시 한번 깨닫게 한다.로제의 솔로 앨범 'R'의 음원은 지난 12일 발매돼 폭발적인 인기를 끌고 있다. 앨범 타이틀곡 'On The Ground'는 총 51개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 오르며 월드와이드 차트 정상까지 밟았다. 또 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 톱50 차트에 8위로 진입한 뒤 톱10에 안착했다.중국 최대 음원 사이트인 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트에서도 3일째 1위를 달리고 있으며, 타이틀곡 ‘On The Ground’는 일간 차트뿐 아닌 단숨에 주간 차트까지 정상에 오르는 압도적 존재감을 발휘했다.‘On The Ground’ 뮤직비디오 역시 괄목할 만한 성과를 거두고 있다. 공개 첫날 유튜브에서 '24시간 내 가장 많이 본 동영상' 1위에 올랐던 이 뮤직비디오는 현재 7000만 뷰를 넘어섰다. 지금까지 추이를 보면 1억뷰 돌파 시점 또한 K팝 여성 솔로 아티스트 신기록이 예상된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com