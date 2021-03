치즈 (사진=모스트콘텐츠, 니즈뮤직)

네이버웹툰 '소녀의 세계'와 가수 CHEEZE(치즈)의 콜라보 음원 '이렇게 좋아해 본 적이 없어요'가 발매된다.CHEEZE(치즈)가 참여한 '소녀의 세계' 콜라보 음원 '이렇게 좋아해 본 적이 없어요'가 오늘(14일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.'이렇게 좋아해 본 적이 없어요'는 '소녀의 세계' 나리의 승하를 향한 마음을 담은 테마곡으로, 감미로운 통기타 선율과 자타 공인 음색 여신 CHEEZE(치즈)의 보이스가 달콤하게 어우러지는 곡이다. 누구나 한 번쯤은 느껴봤을 법한, 사랑에 빠지는 순간을 포착해 낸 솔직한 가사가 인상적이다.앞서 공개된 티저 영상에서 나리와 승하의 모습이 보여 많은 팬들의 뜨거운 관심을 모으고 있으며, CHEEZE(치즈)의 따스한 보이스가 '소녀의 세계'와 만나 웹툰 속 러브라인과 함께 강력한 설렘주의보를 예고한다.가창에 참여한 CHEEZE(치즈)는 ‘어떻게 생각해’, ‘좋아해’ 등 다수의 히트곡으로 꾸준한 사랑을 받아왔다. 지난해 5월 EP 앨범 ‘I can't tell you everything’을 발매해 ‘믿고 듣는 치즈’라는 타이틀을 굳힌 CHEEZE(치즈)는 드라마 ‘남자친구’, ‘사이코지만 괜찮아’ 등 선풍적인 인기를 끌었던 드라마의 OST를 가창하며 ‘음원 강자’로서의 입지를 다졌다.'소녀의 세계'는 완벽해 보이지만 사실 외로웠던 백조들과 맘씨 착한 오리가 만나 여러 갈등을 함께 겪으며 진짜 친구가 되어가는 소녀들의 이야기다. 2015년 연재가 시작된 이후로 지금까지 부동의 네이버 월요웹툰 최상위권 자리를 지켜내며 많은 사랑을 받고 있는 작품이다.한편 CHEEZE(치즈)가 참여한 '소녀의 세계'의 콜라보 음원 '이렇게 좋아해 본 적이 없어요'는 오늘(14일) 오후 6시에 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com