‘뮤직뱅크’ MCND (사진= KBS 2TV)

그룹 MCND가 ‘아직 끝난거 아이다 (Not over)’로 라이브 퍼포먼스의 ‘끝판왕’ 면모를 자랑했다.MCND는 오늘(12일) KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연해 2ND MINI ALBUM 'MCND AGE'에 수록된 ‘아직 끝난거 아이다 (Not over)’ 무대를 꾸몄다.이날 컬러풀한 셔츠를 착용해 눈길을 끈 MCND는 강렬하고 힙한 에너지를 가득 발산하며 무대를 완벽히 장악했다. 특히 MCND의 강점인 무결점 라이브 퍼포먼스는 감탄을 자아냈고, 가사 "멈추지 않아 lika a 코뿔소 걍 밀어붙여"처럼 거침없이 무대 위를 누비며 보는 이들의 눈과 귀를 제대로 사로잡았다.‘아직 끝난거 아이다 (Not over)’는 ‘끝날 때까지 끝난 게 아니고 절대 포기란 없다, 코뿔소처럼 달려 가자’라는 메시지가 담긴 곡. 특히 터질 듯한 베이스와 반복되는 휘슬 라인이 만들어낸 강력한 중독성이 특징이다.뿐만 아니라 콜롬비아 아이튠즈 톱 송 차트 전체 장르 1위, 랩/힙합 1위, 팝 1위, K팝 1위를 차지하는 기염을 토했다.글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받고 있는 MCND는 최근 인스타그램 팔로워 수 100만을 돌파했다. 앞서 틱톡(TikTok) 팔로워 100만 명을 넘긴 데 이어 인스타그램까지 100만 팔로워 달성에 성공해 ‘더블 밀리언’을 만들어 화제를 모았다.한편 MCND는 오는 13일 MBC ‘쇼! 음악중심’과 14일 SBS ‘인기가요’에서도 완성형 퍼포먼스를 선사할 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com