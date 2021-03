[연예팀] 위클리가 신곡 'After School(애프터 스쿨)'을 포함, 새 앨범 음원 일부를 공개해 화제다.





플레이엠엔터테인먼트 측은 12일 자정 0시 위클리 공식 SNS 및 유튜브 채널 등지를 통해 미니 3집 '위 플레이(We play)'의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.





약 2분 가량의 영상에서는 타이틀곡 'After School(애프터 스쿨)'과 함께 새 앨범 내 수록된 총 5개 트랙의 음원 일부가 미리듣기 형태로 공개돼 위클리의 컴백에 대한 기대감을 증폭시켰다. 특히 영상에는 '힙'한 스타일링 변신으로 화제를 모은 위클리의 미니 3집 콘셉트 포토 촬영 현장이 담겨, 눈과 귀를 두루 만족시키며 위클리 특유의 생기 발랄 매력을 예고했다.





베일을 벗은 위클리의 신곡 'After School'은 역동적인 신디사이저 사운드와 톡톡 튀는 멜로디로 단번에 귀를 사로잡아 궁금증을 자극했다. 'After School'은 아이유 'Celebrity', 오마이걸 'Dolphin', 샤이니 'Don't Call Me' 등을 작업한 '히트곡 메이커' 라이언 전, 오마이걸 '살짝 설?어', 태민 '괴도 (Danger)' 등을 작사한 서지음, 서정아 작사가의 참여로 '믿고 듣는 조합'을 완성, 방과 후 친구들과의 소중한 순간과 자유를 노래해 위클리만의 'K-하이틴' 매력을 전할 예정이다.





이 밖에도 '순간을 나답게 맘껏 즐긴다'는 메시지를 담은 'Yummy!', '차세대 작곡돌'로 주목받고 있는 멤버 신지윤이 미니 1집 'Reality', 미니 2집 'My Earth'에 이어 '3연속 수록'하는 자작곡 'Lucky', 더 높이 나아갈 열정을 담은 'Uni', 브라운 아이드 걸스 제아와 '스타 작사가' 김이나가 합심한 '나비 동화'까지 모든 트랙에 K팝 팬들의 호평이 이어지며 신보에 뜨거운 관심이 쏟아지고 있다.





지난해 6월 데뷔한 위클리는 데뷔앨범으로 누적 판매량 2만 장을 달성, 이어 발표한 미니 2집으로 2020년 데뷔 신인 걸그룹 중 최고 초동 판매량과 최다 앨범 판매량을 기록하며 화제의 '슈퍼 루키'로 떠올랐다. 2020년 연말 시상식 '신인상 6관왕'을 거머쥐며 '거침없는 상승세'를 증명한 위클리가 오는 17일 미니 3집 'We play'로 5개월여 만에 돌아와 또 한 번 돌풍을 일으킬 수 있을지 가요계의 이목이 쏠리고 있다.





한편, 위클리 미니 3집 'We play'와 신곡 'After School'은 오는 17일 각종 온라인 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.(사진제공: 플레이엠엔터테인먼트)





