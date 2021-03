[방송소식] 배우 윤진이, 매니지먼트 레드우즈와 전속계약

EBS '세계테마기행', CGV 콘셉트 상영회에 영상 제공배우 백현진, 에스더블유엠피와 전속계약·'와썹맨', 유튜버 밥굽남과 합동 방송방송인 타일러, 한국어 콘텐츠 제작▲ 배우 윤진이, 매니지먼트 레드우즈와 전속계약 = 매니지먼트 레드우즈는 배우 윤진이와 전속계약을 체결했다고 12일 밝혔다.윤진이는 2012년 SBS TV '신사의 품격' 임메아리 역으로 데뷔했으며 '괜찮아 사랑이야', KBS 2TV '하나뿐인 내편' 등에 출연했다.매니지먼트 레드우즈에는 배우 김정은, 조동혁 등이 소속됐다.▲ EBS '세계테마기행', CGV 콘셉트 상영회에 영상 제공 = EBS '세계테마기행'이 CGV 콘셉트 상영회를 통해 스크린으로 관객을 찾는다.CGV와 제주항공이 함께하는 콘셉트 상영회는 영화관에서 사이판을 경유해 영화 '미나리'를 관람하는 콘텐츠다.로비에서부터 매표소, 상영관에 이르기까지 현실감 있는 가상 여행을 제공한다.이번 상영회에서 '세계테마기행'의 사이판 특별판은 약 10분간 상영된다.영상에는 사이판의 아름다운 풍경과 로컬푸드, 액티비티 등이 담길 예정이다.▲ 배우 백현진, 에스더블유엠피와 전속계약 = 배우 백현진이 에스더블유엠피와 전속계약을 체결했다.백현진은 MBC TV '붉은 달 푸른 해', KBS 2TV '국민 여러분!' 등에 출연했으며 앨범 발매와 전시를 통해 가수 겸 화가로도 활동했다.에스더블유엠피에는 배우 변희봉, 박해일, 김유미 등이 소속됐다.▲'와썹맨', 유튜버 밥굽남과 합동 방송 = 지오디(god) 박준형이 JTBC 스튜디오 룰루랄라 '와썹맨'을 통해 '산적 TV'을 운영하는 유튜버 밥굽남과 합동 방송을 선보인다.박준형은 밥굽남이 살고 있는 강원도 홍천을 찾아가 삽 위에 돼지고기를 구워 먹으며 밥굽남의 산적 스타일 먹방을 보여줄 예정이다.오늘 오후 5시 '와썹맨 공식 유튜브 채널서 공개.▲ 방송인 타일러, 한국어 콘텐츠 제작 = 미국 출신 방송인 타일러가 온라인 한국 교육 브랜드 '톡투미 인 코리안'(Talk To me In Korean)을 통해 한국어 교육 콘텐츠를 제작한다.타일러는 일상생활에서 자주 쓰이는 40개의 사자성어를 통해 한국 문화를 익히고 한국어 어휘력을 높일 수 있게 돕는 강의에 참여했다./연합뉴스