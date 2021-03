블랙핑크 로제 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 로제의 솔로 데뷔가 단 하루 앞으로 다가온 가운데 타이틀곡 뮤직비디오에 등장하는 또 다른 의상 콘셉트가 온전히 베일을 벗어 관심이 쏠린다.YG엔터테인먼트는 11일 공식 블로그에 로제의 첫 솔로 싱글 앨범 'R' 발매가 임박했음을 알리는 'D-1' 포스터를 게재했다.포스터 속 로제는 반짝이는 불빛 사이에서 화려한 디자인의 화이트 컬러 의상을 착장했다. 마치 백조를 떠올리게 하는 그의 우아한 자태가 예사롭지 않은 아우라를 풍긴다.앞서 블랙 의상에 강렬한 눈빛을 발산했던 로제와 상반된 분위기. 아래를 향한 그의 묵직한 시선과 진지한 표정에서 은은하고 부드러운 카리스마가 느껴진다.어쿠스틱 기타 사운드의 변주, 긴장감 감도는 멜로디와 신비로운 악기 편곡 등 색다른 시도를 예고한 여러 티징 콘텐츠를 통해 그가 타이틀곡 'On The Ground'에 어떠한 메시지를 담았을지 궁금증이 배가됐다.특히 타이틀곡 후렴 일부로 추정되는 ‘Everything I need is on the ground’라는 가사 구간에서 로제는 감미롭고 섬세한, 동시에 파워풀하고 거친 보컬도 살짝 들려줘 일찌감치 글로벌 음악팬들의 폭발적인 호응을 이끌어냈다.로제의 솔로 싱글 앨범 'R' 음원은 미국 동부시간 기준 3월 12일 0시, 한국시간으로는 오후 2시에 공개된다. 'R' 피지컬 음반은 이미 선주문량 40만 장을 돌파했다. 이는 K팝 여성 솔로 아티스트의 단일 음반 역대 최고 기록이다.한편 로제는 솔로 음원 발매 1시간 전인 3월 12일 오후 1시부터 네이버 V라이브에서 ‘COMEBACK LIVE’를 열고 글로벌 팬들과 먼저 만난다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com