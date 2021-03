원호 (사진=하이라인엔터테인먼트)

원호의 미니 1집 Part.2가 미국 포브스의 집중 조명을 받았다.미국의 경제 전문지 Forbes(포브스)는 지난 9일(현지 시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘이번 주 K-POP 슈퍼스타 원호 월드 송 차트 전체 중 20% 차지’라는 제목의 기사를 공개했다.포브스는 “이번 주 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에는 신인 솔로 뮤지션 원호의 새로운 싱글 5곡이 진입하였으며, 이것은 전체 순위의 20%를 차지했다는 의미와 같다. 이러한 유형이 지배했던 전례가 없는 것은 아니지만, 빌보드 차트에서는 여전히 비교적 흔치 않다”라며 극찬했다.이어 “월드 디지털 송 세일즈 차트에 올린 원호의 신작 중 ‘Lose(루즈)’가 5위를 기록했으며, 팝 싱어송라이터 Kiiara(키아라)와 함께 작업한 ‘Ain’t About You(에인트 어바웃 유)’가 18위를 기록했다”라며 “다른 3곡도 거의 나란히 나타나며 각각 22위, 23위, 25위를 ‘Devil(데빌)’, ‘WENEED(위니드)’, ‘FLASH(플래시)’ 순으로 차지했다”라고 설명했다.앞서 포브스는 ‘2021년 미국을 놀라게 할 K-POP 솔로 스타’로 원호를 선정하며 “그의 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’는 솔로 모험을 막 시작한 사람에게 주목할 만한 톱 앨범 판매 차트에 도달했다. 원호는 메이저 무대로 향하고 있는 것 같다”라고 집중 조명한 바 있다.지난달 26일 공개된 원호의 미니 1집 Part.2 ‘Love Synonym #2 : Right for Us(러브 시노님 #2 : 라이트 포 어스)’는 발매와 동시에 월드 와이드 앨범 차트에서 5위를 차지했다. 이와 함께 타이틀곡 ‘Lose(루즈)’는 해외 13개 지역 아이튠즈 K-POP 송 차트 TOP10에 진입했고, 수록곡 또한 아이튠즈 K-POP 송 차트 상위권에 이름을 올리며 ‘글로벌 대세’ 원호의 존재감을 여실히 드러냈다.한편 원호는 오는 28일 두 번째 온라인 단독 콘서트 ‘WONHO SPECIAL LIVE #WENEEDLOVE’ 개최를 앞두고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com