블랙핑크 로제의 솔로 타이틀곡 ‘On The Ground’ 뮤직비디오 두 번째 티저가 10일 공개됐다.앞서 베일을 벗었던 티저 영상과 사뭇 다른 분위기의 뮤직비디오 비주얼과 음원 일부가 담겨 있어 글로벌 음악팬들의 기대감이 최고조에 달했다.이번 티저에서 로제는 화려한 조명이 빛나는 레트로풍 극장 앞 카리스마 넘치는 블랙 의상을 입고 등장했다. 아울러 이와 대비되는 화이트 콘셉트의 스타일링까지 엿보여 우아하면서도 강렬한 매력을 뿜어냈다.외롭고 높고 쓸쓸한 감성이 물씬 풍긴 가운데 긴장감 감도는 기타 사운드는 타이틀곡 ‘On The Ground’의 색다른 멜로디와 변주를 기대하게 만들었다. 첫 번째 티저에서 로제는 어쿠스틱 기타 사운드와 신비로운 악기 편곡을 예고해 듣는 이의 귀를 사로잡았던 터다.특히 타이틀곡 후렴 일부로 추정되는 ‘Everything I need is on the ground’ 가사 구간이 새롭게 더해졌다. 감미롭고 섬세하지만 동시에 파워풀하고 거친 로제의 보컬이 완곡에 대한 궁금증을 한껏 키웠다.로제의 솔로 싱글 1집 ‘R’ 음원은 미국 동부시간 기준 3월 12일 0시, 한국시간으로는 오후 2시 발매된다. 로제의 이름 알파벳 첫 글자이기도 한 앨범명 'R'은 솔로 아티스트로서 첫발을 내딛는 그의 또 다른 시작을 뜻한다.'R' 피지컬 음반은 CD, LP, 키트(KiT) 총 3가지 형태로 출시된다. 지난 4일부터 예약 판매 중인 ‘R’은 이미 선주문량 40만 장을 돌파했다. 이는 K팝 여성 솔로 아티스트 단일 음반 역대 최고 기록이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com