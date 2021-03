슈퍼주니어 (사진=Label SJ)

슈퍼주니어의 컴백이 일주일 앞으로 다가왔다.이에 슈퍼주니어는 오늘(9일) 오전 10시 인스타그램, 트위터, 페이스북 등 공식 SNS에 열 번째 정규 앨범 ‘The Renaissance’(더 르네상스) 트랙리스트를 업로드하며, 글로벌 팬들의 시선을 집중시켰다.새 앨범에는 타이틀 곡 ‘House Party’(하우스 파티)를 비롯해 프로모션 영상을 통해 사전 공개됐던 ‘Burn The Floor’, ‘우리에게 (The Melody)’, ‘사랑이 멎지 않게 (Raining Spell for Love) (Remake ver.)’, ‘하얀 거짓말 (Tell Me Baby)’과 신곡 ‘SUPER’(슈퍼), ‘Paradox’(패러독스), ‘Closer’(클로저), ‘Mystery’(미스터리), ‘같이 걸을까 (More Days with You)’까지 총 10 트랙이 알차게 수록됐다.그중 1번 트랙인 ‘SUPER’는 파워풀한 베이스 사운드와 트렌디한 신스 사운드에 슈퍼주니어만의 에너지가 더해진 곡으로, 강렬한 존재감을 나타낸다. 가사에는 흩어졌던 별들이 다시 모여 또 한 번 마음을 훔쳐내겠다는 당당한 포부를 담았다. 또한 수록곡 ‘Paradox’는 멀어지려 할수록 가까이 빠져드는 마음을 ‘역설’에 빗대어 풀어냈고, 강렬한 비트에 속삭이듯 표현된 보컬로 높은 중독성을 자랑한다.신곡 ‘SUPER’, ‘Paradox’를 포함해 전곡 음원을 미리 만날 수 있는 하이라이트 메들리 영상은 금일(9일) 오후 6시 유튜브 슈퍼주니어 채널과 네이버TV, V LIVE SMTOWN 채널에서 확인 가능하다.한편 슈퍼주니어는 16일 정규 10집 ‘The Renaissance’를 정식 발매한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com