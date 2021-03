‘잊을 수 없는 20초’ 메이져스, 데뷔 뮤직비디오 티저 공개

[연예팀] 메이져스가 ‘스피릿아웃’ ‘스트롱거’ 뮤직비디오 티저영상을 동시에 공개한다.





소속사 ANS엔터테인먼트는 08일 18시 공식 SNS에 메이져스(MAJORS) 첫번째 싱글앨범 '스피릿아웃'과 '스트롱거' 뮤직비디오 티저 영상을 동시에 게재한다고 밝혔다.

공개된 티저영상은 감각적인 색채와 카리스마 넘치는 강렬한 퍼포먼스로 눈길을 끌며 색다른 신곡 분위기를 느낄 수 있어 뮤직비디오 본편의 영상에 대한 궁금증을 불러일으킨다.





20초 분량 티저 공개만으로도 강렬한 몰입감을 선사하며 곧 공개될 뮤직비디오 본편에 대한 글로벌 팬들의 기대감을 한층 더 끌어올렸다





메이져스(MAJORS)는 아이다, 비타, 비안, 수지, 아키, 신예로 구성된 6인조 신인 걸그룹으로 실력은 물론 우수한 비주얼, 개성넘치는 매력과 끼를 겸비한 멤버들로 이뤄졌다.





메이져스(MAJORS)의 데뷔 싱글 'The Beginning Of Legend' 는 '스피릿아웃(SPIT IT OUT)'과 스트롱거(STRONGER)' 2개 트랙으로 구성됐다. 수많은 아이돌 그룹 히트곡 제조기로 유명한 Ollipop과 Brooke Toia, Adelén Rusillo Steen 그리고 Anna Timgren과 작곡가 arcon, Mosin이 함께 참여했고 EXO 첸등 다양한 뮤지션들의 앨범에 참여해온 은종태가 총괄 프로듀싱을 맡았다.





메이져스(MAJORS) 데뷔 싱글 'The Beginning Of Legend' 는 오는 9일 12시 각종 음악사이트에서 공개된다. 뮤직비디오는 유튜브에서 공개된다.(사진제공: ANS엔터테인먼트)





