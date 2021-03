‘쿨+청량=쿨량’ 펜타곤, ‘LOVE or TAKE’ 오디오 티저공개

[연예팀] 펜타곤이 ‘러브 올 테이크’로 올 봄을 ‘쿨량’하게 물들인다.





큐브 엔터테인먼트는 8일 0시 펜타곤 공식 SNS 채널에서 미니 11집 'LOVE or TAKE'(러브 올 테이크) 오디오 티저 영상을 공개했다.





공개된 오디오 티저 영상에는 타이틀곡 'DO or NOT'(두 올 낫)을 비롯해 '10초 전', '1+1', 'Baby I Love You', 'That's Me', '노래해' 그리고 '소년감성 (후이 Solo) [Bonus Track]'까지 총 7곡의 하이라이트 음원이 담겨있다.





미니 11집 'LOVE or TAKE'(러브 올 테이크)는 '사랑에 빠지든가' 혹은 '사랑을 쟁취하든가'라는 메인 테마를 바탕으로, 쿨하면서도 자신감 넘치는 펜타곤만의 사랑 방식을 다채로운 7개 트랙에 담아낸 앨범이다.





타이틀곡 'DO or NOT'(두 올 낫)은 ‘빛나리’, ‘청개구리’, ‘봄눈’, ‘데이지’로 대표되는 '펜타곤표 청량송'을 잇는 신곡으로, 제목에서 알 수 있듯 "하든지 말든지 난 상관 안 해"라는 쿨한 태도를 특유의 중독적인 멜로디와 화법으로 표현한 곡이다. 특히, 리더 후이와 멤버 우석 그리고 오랜 시간 호흡을 맞춰온 작곡가 네이슨 (NATHAN)이 다시 한번 의기투합해 히트곡 탄생을 예고하고 있다.





여기에 사랑의 설렘을 에너지 있게 담아낸 Pop 장르의 '10초 전', 사랑이 피어나는 순간의 벅찬 떨림을 담은 R&B 장르의 '1+1', 멤버 키노 자작곡이자 감미로운 보컬, 부드러운 멜로디가 인상적인 'Baby I Love You', 펜타곤의 음악적 변화와 시도를 엿볼 수 있는 일렉트로니카 넘버 'That's Me', 청량하고 밝은 색채로 가득한 '노래해' 그리고 리더 후이 자작 솔로곡 '소년감성 (후이 Solo) [Bonus Track]'까지 조금 더 달콤하고 조금 더 진지해진 사랑 이야기를 담은 이번 앨범으로 글로벌 팬들에게 높은 음악적 만족감을 선사할 예정이다.





한편, 펜타곤의미니 11집 'LOVE or TAKE'(러브 올 테이크)는 오는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 공개된다.(사진제공: 큐트엔터테인먼트)





