그룹 T1419 /사진=MLD엔터테인먼트 제공

신인 보이그룹 T1419가 웹예능 콘텐츠 '데일리어스(Daily Us) 시즌2'로 돌아온다.T1419(노아, 시안, 케빈, 건우, 레오, 온, 제로, 카이리, 키오)는 오는 15일 웹예능 '데일리어스 시즌2 : 자급자족 MT in 산촌'을 론칭하고 전 세계 팬들과 만난다.지난해 10월 '데일리어스 시즌1'을 통해 매회 화제를 모으며 성공적인 예능 신고식을 마친 T1419는 오는 15일 자급자족 힐링 MT 콘셉트로 더 풍성하고 다채로운 에피소드를 선보인다.'데일리어스 시즌2 : 자급자족 MT in 산촌'은 T1419의 2박 3일 MT 이야기다. T1419는 시즌1에서 상품으로 획득한 휴가권을 사용해 양평 숲속으로 힐링 여행을 떠난다. 모든 일정은 멤버들이 직접 기획했다.복잡한 도심에서 벗어난 멤버들이 자연 속에서 삼시 세끼를 자급자족하며 생기는 에피소드로 한층 성장한 T1419의 모습을 확인할 수 있을 예정이다.'데일리어스 시즌2 : 자급자족 MT in 산촌'의 첫 에피소드는 오는 15일 오후 2시 T1419와 MLD엔터테인먼트의 공식 SNS에서 만날 수 있다.