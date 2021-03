펀치 (사진=냠냠엔터테인먼트)

가수 펀치(Punch)가 5개월 만에 컴백하며 또 한 번 음원 차트를 정조준한다.펀치는 지난 7일 공식 SNS를 통해 미니 2집 '만개(FULL BLOOM)'의 더블 타이틀곡 중 하나인 '안녕 내 전부였던 너' 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.공개된 티저 영상 속 펀치는 사랑하는 사람과 이별한 여자의 공허하고 쓸쓸한 모습을 연기하고 있다. 여기에 펀치의 섬세하고 호소력 짙은 목소리가 어우러져 리스너들의 감성을 자극하며 신곡에 대한 기대감을 높였다.펀치의 미니 2집 '만개'는 지난해 10월 발매한 '너의 목소리' 이후 약 5개월 만에 발표하는 신보로, 더블 타이틀곡 '안녕 내 전부였던 너'는 사랑하는 사람을 떠나보내며 아픈 마음을 독백하듯, 감정을 쏟아내는 펀치만의 음색에 슬픈 이별의 감성을 더한 곡이다.이 외에도 더블 타이틀곡 '질투나'를 비롯해 '나의 바람', '사라진 기억', '아니'까지 총 5곡이 수록되어 있는 이번 앨범에서 펀치는 전곡 작사에 참여하는 것은 물론 '나의 바람' 작곡에도 도전하며 음악적 성장을 보여줄 예정이다.그동안 '태양의 후예' OST 'Everytime', '도깨비' OST 'Stay with me', '호텔 델루나' OST 'Done For Me', '동백꽃 필 무렵' OST '영화 속에 나오는 주인공처럼', '브람스를 좋아하세요' OST '밤하늘의 저 별처럼 (헤이즈X펀치 스페셜 트랙)' 등 OST와 '밤이 되니까', '헤어지는 중', '가끔 이러다' 등 다수의 곡을 흥행시키며 '음원 강자'로 자리매김한 만큼 펀치의 신보 '만개'에 대한 관심이 고조된다.한편 펀치의 두 번째 미니앨범 '만개'는 오는 10일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com