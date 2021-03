안병웅 (사진=웨이비)

래퍼 안병웅의 새 EP가 베일을 벗는다.안병웅은 오늘(6일) 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 새 EP 'Batanga! (바탕가!) (S. alt ’ C. oke A .nd T. equila)'를 발매한다.이번 EP는 지난해 4월 발매된 안병웅의 'bartoon24 (바툰24)'를 잇는 새로운 붐뱁 앨범이다. 기존 붐뱁 트랙들의 작법과 달리, 재즈 요소와 멜로디를 장치적으로 이용하여 풀어내 안병웅만의 유니크한 색깔을 담아냈다.타이틀곡 'Eyes on u (아이즈 온 유)'는 재지한 감성의 붐뱁 비트가 인상적인 곡으로, 안병웅의 스타일리쉬한 래핑과 세련된 멜로디가 어우러져 어떤 사운드를 선사할 지 기대감이 높아진다.이 외에도 이번 앨범에는 'Walkin down the street (워킹 다운 더 스트리트)', 'Sinner (시너)', 'Wit some coke (윗 썸 코크) (feat. Colde)', 'Skateboard (스케이트보드) (Bonus track)'까지 총 5개의 트랙이 수록됐다. 특히 '웨이비 수장' 콜드(Colde)가 피처링으로 지원사격에 나서 이목을 집중시킨다.한편 Mnet '쇼미더머니9'에 출연해 독보적인 랩 스타일과 묵직한 정통 붐뱁을 선보이며 대중에게 눈도장을 찍은 안병웅의 새 EP 'Batanga! (S. alt ’ C. oke A .nd T. equila)'는 오늘(6일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com