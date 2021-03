그룹 고스트나인 /사진=마루기획 제공

그룹 고스트나인(GHOST9)의 새 타이틀곡 뮤직비디오 티저 영상이 베일을 벗었다.고스트나인(황동준, 손준형, 이신, 최준성, 이강성, 프린스, 이우진, 이태승, 이진우)은 5일 0시 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 '나우 : 웨어 위 아, 히어(NOW : Where we are, here)'의 타이틀곡 '서울(SEOUL)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 영상은 화려한 조명이 가득한 서울의 야경으로 시작됐다. 이후 지하철 안에서 따분하게 서 있는 고스트나인이 등장했고, 그들 사이로 기차가 빠르게 지나가며 고스트나인이 앞서 퍼포먼스 티저를 통해 보여줬던 그들만의 '서울'이 펼쳐졌다.이어 전철을 탄 고스트나인이 전환된 롤러코스터를 타고 네온사인과 즐거움이 가득한 도시 속을 다니는 장면은 짜릿한 쾌감을 안기며 서울에서 느낄 수 있는 힐링 판타지를 표현했다.또 앞서 공개했던 퍼포먼스 티저 속 의상처럼 영상 곳곳에 현대와 오리엔탈 느낌이 가미된 모습을 볼 수 있으며, 마지막에는 용으로 보이는 CG가 등장하면서 고스트나인이 이야기하는 '우리가 만날 서울'이 어떻게 표현됐을지 기대를 모은다.'나우 : 웨어 위 아, 히어'는 전작 '프리 에피소드 1: 도어(PRE EPISODE 1 : DOOR)'와 '프리 에피소드 2 : 월(PRE EPISODE 2 : W. ALL)'에 이어 고스트나인의 세계관을 본격적으로 공개하는 NOW 시리즈의 첫 신호탄이다. 타이틀곡 '서울'은 고스트나인이 지금 매 순간순간을 살아가는 곳으로, 그들의 시선에서 '우리가 만날 서울'을 이야기하며 NOW 시리즈의 첫 번째 이야기가 시작된다.매번 편견을 뛰어넘는 콘셉트와 스토리로 가요계의 새로운 길을 개척해가고 있는 고스트나인이 '서울' 뮤직비디오 티저를 통해서도 차별화된 스토리를 예고해 컴백 기대감이 고조되고 있다.고스트나인의 세 번째 미니앨범 '나우 : 웨어 위 아, 히어'는 오는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com