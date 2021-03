R&B 가수 박정현이 본부엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.본부엔터테인먼트는 2일 박정현과 최근 전속계약을 체결했다며 "오랜 시간 공연을 같이 해온 가수 박정현과 함께하게 되어 기쁘다"고 밝혔다.이어 "앞으로도 박정현이 연예계 다방면에서 활동을 이어갈 수 있도록 물심양면 지원하겠다"고 덧붙였다.본부엔터테인먼트는 한국과 해외 K팝 시장에서 콘서트 및 이벤트 제작, 연출 등을 해왔다.1998년 1집 '피스'(Piece)로 데뷔한 박정현은 '편지할게요', '꿈에', '유 민 에브리싱 투 미'(You Mean Everything To Me), '나의 하루', 'P.S 아이 러브 유' 등 숱한 히트곡을 내며 'R&B 여왕'으로 자리매김했다.JTBC 음악 예능 프로그램 '비긴어게인' 시즌 2·3에 출연해 뛰어난 가창력을 토대로 버스킹 무대를 선보이기도 했다./연합뉴스