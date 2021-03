‘컴백 본격시동’ 슈퍼주니어, ‘하우스파티’ 콘셉트포토 공개

[연예팀] 슈퍼주니어가 ‘하우스파티’ 콘셉트포토를 공개했다.





슈퍼주니어는 오늘(2일) 오전 10시 인스타그램, 페이스북, 트위터 등 공식 SNS에 상반된 콘셉트의 타이틀 포스터를 오픈해 이목을 집중시켰다. 타이틀 포스터는 컬러풀한 ‘파티 콘셉트’와 다크한 ‘트랩 콘셉트’, 전혀 다른 분위기의 2종으로 업로드 돼 글로벌 팬들 사이 폭발적인 반응을 얻고 있다.





타이틀 곡 ‘House Party’(하우스 파티)를 비롯해 ‘우리에게 (The Melody)’ '사랑이 멎지 않게 (Raining Spell for Love) (Remake ver.)’ ‘Burn The Floor’ '하얀 거짓말 (Tell Me Baby)'까지 총 10 트랙이 수록된 슈퍼주니어 새 앨범은 현재 각종 온, 오프라인 음반 판매 사이트에서 예약 구매 가능하다.

한편 슈퍼주니어의 열 번째 정규 앨범 ‘The Renaissance’ 전곡 음원과 타이틀 곡 ‘House Party’ 뮤직비디오는 오는 16일 오후 6시 정식 공개된다.(사진제공: Lable SJ)





