노디시카,' Do For Love'(사진=JMG(로칼하이레코즈))

가수 노디시카(Nody Cika)가 대중에게 PB R&B(피비 알앤비)의 매력을 전파할 예정이다.28일 오후 6시 로칼하이레코즈(LOCALHIGH RECORDS)를 통해 발매되는 노디시카의 싱글 ‘Do For Love’(두 포 러브)가 각종 음원사이트를 통해 공개된다.직접 작사와 작곡에 참여한 ‘Do For Love’는 나만의 세상 안에서 만들어가는 사랑 이야기를 가사에 담아낸 곡으로, 마치 꿈속에서 본 것을 이야기하는 듯한 느낌이 특징이다.특히 노디시카는 JMG(로칼하이레코즈)를 통해 “각자 다른 사랑의 모양과 느낌을 담아서 ‘Do For Love’를 들어주셨으면 좋겠다. 대중에게 잘 알려지지 않은 PB R&B(일렉트로니카, 록, 힙합, R&B가 섞인 장르)를 적극적으로 알리고 싶다. 많은 관심을 부탁드린다”고 전하기도 했다.노디시카가 지난 1월 공개한 ‘Stay Away’(스테이 어웨이)가 굵직한 선율이 매력이었다면, 이번 곡은 한층 더 풍부한 사운드와 노디시카의 감성 음색이 조화를 이뤄 또 한번 대중을 사로잡을 예정이다.Mnet, tvN ‘보이스 코리아 2020’ 출연 당시 ‘리듬깡패’, ‘섹시음색’이라는 별칭으로 다이나믹듀오와 보아, 성시경의 선택을 받은 ‘목소리 천재’ 노디시카는 JMG(로칼하이레코즈)와 함께 2021년도에 매달 한곡씩 음원 발매를 목표로 하고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com