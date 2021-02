아이콘 (사진=YG엔터테인먼트)

아이콘(iKON)의 신곡 분위기를 짐작할 수 있는 핵심 노랫말과 멤버들의 뮤직비디오 비주얼이 모두 공개되며 글로벌팬들의 기대감이 치솟았다.YG엔터테인먼트는 28일 공식 SNS에 아이콘의 새 디지털 싱글 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ 리릭 티저 세 번째 영상을 게재했다. 김진환·김동혁·송윤형·구준회 티저에 이은 바비·정찬우의 모습과 가사 일부가 담긴 영상이다.전광판에 등을 기대고 있는 바비는 담담하지만 사연이 있는 듯한 눈빛으로 애처로운 분위기를 자아냈다. 그의 절제된 감정 표현과 ‘내 꿈속에서도 멀어지는 너’라는 노랫말이 어우러지며 묵직한 여운을 남겼다.정찬우는 카페에 혼자 우두커니 앉아 있어 더욱 쓸쓸한 느낌을 풍겼다. 고독해 보이는 그의 장면에 '인연에서 연인으로’라는 노래 문구가 새겨져 애틋하고 간절한 서정성을 더했다.아이콘은 오는 3월 3일 컴백을 앞두고 이별 감수성이 엿보인 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ 멤버별 리릭 티저를 순차적으로 공개해왔다.'지켜주지도 못했지 너란 꽃' / '단 한 번도 사랑하지 않은 적 없죠' / '웃음은 왜 울음이 돼' / '님에서 남이 돼버린 그대' 등 마치 한 편의 시(詩)와 같은 노랫말이 음악팬들의 마음을 깊게 파고들었다.또한 리릭 티저에는 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’의 멜로디 일부와 구준회의 호소력 짙은 보컬 구간이 꾸준히 삽입돼 완곡에 대한 궁금증을 불러일으켰다.신곡 활동 준비와 4월 1일부터 방영되는 Mnet 보이그룹 서바이벌 '킹덤' 무대 연습을 병행 중인 아이콘은 데뷔 이래 가장 바쁜 나날을 보내고 있다.연습실에서 밤새 구슬땀을 흘린 아이콘은 "비록 몸은 힘들지만 너무 행복하다"며 "팬분들과 만날 생각에 아드레날린이 뿜어져나와 지치지 않고 있다. 묵묵히 저희를 응원하고 기다려준 팬분들에게 좋은 무대를 선보여 받은 사랑의 몇 배를 돌려드리고 싶다"고 전했다.아이콘의 디지털 싱글 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’는 3월 3일 오후 6시 발표된다. 음원 발매 당일 한시간 전인 오후 5시부터 아이콘은 네이버 V라이브에서 '카운트다운 라이브'를 통해 팬들과 먼저 만난다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com