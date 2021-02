원호, '러브 시노님' 연작으로 컴백…"보다 탄탄해진 음악세계"

그룹 몬스타엑스 출신 가수 원호가 새 앨범으로 음악 세계 확장을 꾀한다.소속사 하이라인엔터테인먼트는 원호가 26일 오후 2시 '러브 시노님 #2 : 라이트 포 어스'(Love Synonym #2 : Right for Us) 앨범을 발매한다고 밝혔다.이번 앨범은 '러브 시노님' 연작의 일환이다.그는 지난해 9월 솔로 데뷔 앨범 '러브 시노님 #1 : 라이트 포 미'를 공개하며 본격적 활동에 나선 바 있다.소속사는 "전작이 솔로 아티스트로 나서는 출사표의 의미였다면, 이번엔 보다 탄탄해진 원호의 유니버스(세계)를 표현했다"고 소개했다.이번 앨범에는 타이틀곡 '루즈'(Lose)의 한국어와 영어 버전을 비롯해 '데빌', '베스트 샷', '위니드', '에인트 어바웃 유', '플래시', '아웃트로 : 앤드'까지 총 8곡이 수록된다.타이틀곡 '루즈'는 프로듀서 노아 콘래드의 작품으로 원호가 직접 작사에 참여 해 곡의 완성도를 높였다.원호는 몬스타엑스 멤버로 약 5년간 활동하다가 2019년 팀을 탈퇴했고 이후 솔로 가수로 나섰다./연합뉴스