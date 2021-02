고스트나인, 3월 11일 미니 3집 발매

9인 9색 무빙 포스터 공개

고스트나인 /사진=마루기획 제공

그룹 고스트나인(GHOST9)이 첫 번째 무빙 포스터를 공개했다.고스트나인(황동준, 손준형, 이신, 최준성, 이강성, 프린스, 이우진, 이태승, 이진우)은 25일 0시 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 '나우: 웨어 위 아, 히어(NOW : Where we are, here)'의 무빙 포스터를 공개하며 컴백 기대감을 높였다.공개된 무빙 포스터는 움직이는 은색 빛의 홀로그램이 등장하며 시작했다. 이어 손준형, 황동준, 이신, 이강성, 최준성, 프린스, 이우진, 이태승, 이진우가 순서대로 등장하며 눈을 뗄 수 없는 강렬한 비주얼을 드러냈다.지난 24일 첫 번째 콘셉트 포토를 공개해 짙은 카리스마가 가득한 색다른 모습을 보여줬던 고스트나인은 무빙 포스터를 통해 생동감 넘치는 색다른 비주얼을 드러내며 이번 앨범에 담긴 새로운 콘셉트를 기대케 했다.고스트나인은 오는 3월 11일 자신만의 세계관을 본격적으로 공개하는 NOW 시리즈의 첫 신호탄 '나우: 웨어 위 아, 히어'를 발매하며 3개월 만에 활동을 시작한다.타이틀곡 '서울(SEOUL)'은 지금 매 순간을 살아가는 곳에서 고스트나인의 시선에서 '우리가 만날 서울'을 이야기한다.고스트나인의 세 번째 미니앨범 '나우: 웨어 위 아, 히어'는 오는 3월 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com