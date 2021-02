시지프스 (사진=JTBC스튜디오)

세계적인 소프라노 조수미가 ‘시지프스 : the myth’의 두 번째 OST 주자로 출격한다.조수미가 가창에 참여한 JTBC 10주년 특별기획 ‘시지프스 : the myth’ OST Part.2 ‘Fight For Love (Aria for Myth)’가 24일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.‘Fight For Love (Aria for Myth)’는 대중적인 팝 사운드에 클래식의 웅장하고 신비로운 분위기, 조수미의 아름다운 목소리가 환상적인 하모니를 이루는 크로스 오버 트랙이다.세계를 휩쓴 드라마 ‘꽃보다 남자’를 비롯해 ‘운명처럼 널 사랑해’, ‘주군의 태양’, ‘시티헌터’, ‘검사 프린세스’, ‘신의’, ‘풀하우스 테이크2’, ‘마이걸’ 등 장르 불문 드라마 대세 음악의 중심에 서 있는 오준성 작곡가가 음악 감독을 맡아 완성도를 높인 이번 OST는 특유의 팝적인 드라마 스코어로 극에 활력을 불어넣을 전망이다.특히 드라마 ‘허준’의 '불인별곡(不忍別曲)', ‘명성황후’의 '나 가거든' 등 조수미가 가창에 참여한 OST들이 큰 사랑을 받은 만큼 ‘Fight For Love (Aria for Myth)’를 향한 기대감도 높아지고 있다.‘시지프스 : the myth’는 우리의 세상에 정체를 숨기고 살아가고 있는 존재를 밝혀내려는 천재공학자와 그를 위해 멀고도 위험한 길을 거슬러온 구원자의 여정을 그린 판타지 미스터리 드라마다. 탄탄한 구성과 스토리, 믿고 보는 배우 라인업을 완성하며 2021년 상반기 최고의 화제작으로 첫 방송 이후 시청자들의 뜨거운 관심을 이어가고 있다.한편 조수미가 가창한 JTBC 10주년 특별기획 ‘시지프스 : the myth’의 두 번째 OST ‘Fight For Love (Aria for Myth)’는 24일 오후 6시부터 전 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com