아이콘 (사진=YG엔터테인먼트)

아이콘(iKON)이 컴백 1시간 전 온라인 생방송으로 글로벌 팬들과 먼저 만난다.YG엔터테인먼트에 따르면 아이콘은 오는 3월 3일 오후 5시부터 디지털 싱글 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ 카운트다운 라이브를 진행한다.이날 방송은 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ 뮤직비디오 세트를 일부 재현한 스튜디오에서 준비된다. 아이콘은 신곡 소개와 뮤직비디오 에피소드 토크 등 다양한 코너를 선보일 예정. 아울러 멤버들은 팬들이 미리 보낸 게임 미션을 수행하고 질문에 답하며 유쾌하고 진솔한 교감을 나눌 계획이다.아이콘에게 보내고 싶은 미션과 질문은 오는 2월 25일(목) 낮 12시까지 네이버폼을 이용해 응모할 수 있다. 네이버폼 접속은 아이콘 V앱 채널 플러스 및 공식 팬존에서 가능하다.아이콘의 디지털 싱글 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ 음원과 뮤직비디오는 3월 3일 오후 6시 발표된다. 간결하지만 임팩트 있는 세 글자 제목에 담긴 이야기가 궁금증을 불러일으키고 있는 가운데 약 1년 만에 돌아오는 아이콘의 음악적 성장과 변화가 주목된다.앞서 아이콘은 올블랙 스타일링의 강렬한 콘셉트부터 부드럽고 서정적인 감성을 오가는 티저 콘텐츠로 다채로운 매력을 예고했다. 여기에 오늘 공개된 '왜왜왜 (Why Why Why)' 카운트다운 라이브 포스터에서 아이콘 멤버들은 모두 청 패션을 착장한채 서로 어깨동무를 하며 밝고 활기찬 분위기를 자아내 또 다른 색깔을 더했다.한편 아이콘은 오는 4월 1일 첫 방송되는 Mnet 보이그룹 서바이벌 프로그램 ‘킹덤’ 출연까지 확정했다. 2015년 데뷔 이래 ‘취향저격 (MY TYPE)’, ‘사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)’, ‘죽겠다 (KILLING ME)’ 등 걸출한 히트곡을 다수 배출해온 이들의 활약상 역시 큰 기대를 모으고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com