고스트나인 /사진=마루기획 제공

그룹 고스트나인(GHOST9)이 새 앨범 타임테이블을 공개하며 본격적으로 컴백 카운트다운에 돌입했다.고스트나인(황동준, 손준형, 이신, 최준성, 이강성, 프린스, 이우진, 이태승, 이진우)은 22일 0시 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 '나우: 웨어 위 아, 히어(NOW: Where we are, here)'의 타임테이블을 공개했다.공개된 타임테이블에는 블랙 바탕에 세련된 홀로그램으로 표현한 고스트나인 공식 로고와 앨범명이 시선을 사로잡는다.고스트나인은 23일 트랙리스트 공개를 시작으로 24일부터 27일까지 콘셉트 포토와 무빙 포스터를 잇달아 공개한다. 또 3월 1일에는 무드 필름, 2일부터 4일까지 퍼포먼스 티저, 5일 뮤직비디오 티저, 8일 하이라이트 메들리, 9일 비주얼 필름을 공개한다. 이어 11일 앨범 발매 및 뮤직비디오를 공개하며 전격 컴백한다.앞서 앨범 발매 소식을 알리는 커밍순 포스터를 공개하며 팬들의 뜨거운 호응을 얻은 고스트나인은 공식 SNS를 통해 "컴백이 얼마 남지 않아서 떨린다. 저희 이번 앨범도 많이 기대해주시고 사랑해주세요"라고 인사를 남겨 훈훈함을 더했다.현재까지 '나우: 웨어 위 아, 히어'라는 앨범명만 공개된 가운데, 고스트나인이 이번에는 어떤 콘셉트와 음악으로 팬들을 찾아올지 기대감이 고조되고 있다.고스트나인의 세 번째 미니앨범 '나우: 웨어 위 아, 히어'는 3월 11일 오후 6시 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com