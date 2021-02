권진아, EP '우리의 방식' 수록곡 라이브 클립 공개…본격 귀호강 타임

권진아 (사진=안테나)

싱어송라이터 권진아가 새 앨범의 감성 라이브 클립을 공개했다.소속사 안테나 측은 공식 유튜브 채널을 통해 권진아의 EP '우리의 방식'의 수록곡 라이브 클립 2편을 순차 공개했다. 앨범명과 동명의 트랙 ‘우리의 방식'과 'You already have’를 밴드 라이브로 선보이며 리스너들에게 귀호강 타임을 선사했다.먼저 공개된 ‘우리의 방식’ 라이브에서는 브리티시 락 기반의 서정적인 멜로디에 강렬한 사운드가 귀를 사로 잡았으며, 권진아를 중심으로 360도로 촬영된 기법을 통해 권진아가 꾀하는 음악적 변주의 세계에 조금 더 가까이 몰입할 수 있게 만들었다.이어 공개된 'You already have’는 어두운 공간 속에서 포근한 느낌의 권진아가 등장해 차분하면서도 온화한 분위기로 리스너들의 마음을 감싸 안았다. 먼발치에서 무너져 내리는 짝사랑의 마음을 담은 곡인 만큼, 권진아의 감성 보컬이 더해져 깊은 감동을 자아냈다.EP ‘우리의 방식’은 마주하는 일상 속 감정들을 여섯 가지 이야기로 특별하게 풀어낸 단편집 콘셉트로 권진아가 전곡 작사, 작곡은 물론 처음으로 메인 프로듀서 역할을 맡아 완성형 싱어송라이터로서 역량을 발휘했다.타이틀곡 '잘 가'는 발매 직후 국내 주요 음원 차트 상위권에 랭크되어 많은 이들의 이별 감성을 저격했다. 특히 타이틀곡 '잘 가'를 포함하여 ‘우리의 방식’, ‘꽃말’, ‘You already have’, ‘어른처럼’, ‘여행가’까지 EP '우리의 방식’에 수록된 6곡 전곡이 고르게 차트인에 성공하며 막강한 음원 파워를 자랑했다.한편 지난 18일 발매된 권진아의 EP ‘우리의 방식’은 1년 5개월 만에 전곡을 자작곡으로 채운 양질의 앨으로 온, 오프라인에서 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com