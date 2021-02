아이콘 (사진=YG엔터테인먼트)

아이콘(iKON)의 색다른 매력을 기대하게 하는 콘셉트 티저 영상과 신곡 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ 음원 일부가 최초 공개돼 관심이 쏠린다.YG엔터테인먼트는 22일 공식 블로그에 아이콘의 디지털 싱글 콘셉트 티저(iKON - DIGITAL SINGLE CONCEPT TEASER #2) 두 번째 영상을 게재했다.아이콘 여섯 멤버는 아련한 눈빛과 부드러운 분위기로 단숨에 시선을 강탈했다. 각 멤버의 클로즈업 비주얼을 효과적으로 담아낸 렌즈 교체식 연출 기법은 아이콘의 몽환적인 매력을 배가했다. 앞선 첫 번째 콘셉트 티저 영상에서 시크한 올블랙 카리스마를 발산했던 모습과는 상반된 톤이다.무엇보다 영상에 쓰인 BGM은 아이콘의 이번 신곡 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’의 음원 일부여서 듣는 이의 귀를 사로잡았다. 서정적인 기타 리프 끝 세련된 드럼 비트와 함께 흘러나온 '우린 왜 왜 왜'라는 구준회의 호소력 짙은 보컬은 완곡에 대한 호기심을 키웠다.아이콘은 오는 3월 3일 디지털 싱글 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ 음원과 뮤직비디오를 발표한다. 간결하지만 임팩트 있는 세 글자 제목에 담긴 이야기가 궁금증을 불러일으킨 가운데 약 1년 만에 돌아오는 아이콘인 만큼 이들의 음악적 성장과 변화가 주목된다.아이콘은 지난해 2월 발매한 세 번째 미니앨범 ‘i DECIDE’를 통해 그룹의 새로운 방향성을 확립했다. 당시 이 앨범은 일본을 비롯한 24개국 아이튠즈 차트 1위를 차지했다. 아울러 중국 주요 음원 사이트 최상위권에 오르며 변함없는 글로벌 인기를 확인했다.한편 아이콘은 오는 4월 1일 첫 방송되는 Mnet 보이그룹 서바이벌 프로그램 ‘킹덤’ 출연까지 확정했다. 2015년 데뷔 이래 ‘취향저격 (MY TYPE)’, ‘사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)’, ‘죽겠다 (KILLING ME)’ 등 걸출한 히트곡을 다수 배출해온 이들의 활약상 역시 큰 기대를 모으고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com