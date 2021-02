샤이니 정규 7집 22일 발매

타이틀곡 '돈트 콜 미' 포함 9곡 수록

컴백 카운트다운 예고

그룹 샤이니 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 샤이니(SHINee)가 드디어 컴백한다.샤이니 정규 7집 '돈트 콜 미(Don't Call Me)'는 22일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 동명의 타이틀곡 뮤직비디오도 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.타이틀곡 '돈트 콜 미'는 사랑에 배신당한 주인공이 상대에게 전화하지 말라고 경고하는 가사의 힙합 댄스 곡으로, 히스테릭한 감정을 표현한 멤버들의 보컬이 어우러져 곡의 몰입감을 더한다.더불어 펑키한 매력의 댄스 팝 곡 '하트 어택(Heart Attack)', 샤이니 정규 4집 수록곡 '러브 식(Love Sick)' 이후의 서사를 담은 '메리 유(Marry You)', 누군가에게 다가가는 과정을 암호 해독하는 모습에 비유한 '코드(CØDE)', 에너제틱한 팝 곡 '아이 리얼리 원트 유(I Really Want You)'도 담겨 있다.또한 입맞춤 효과음이 듣는 재미를 더한 '키스 키스(Kiss Kiss)', 춤추는 모습을 감각적으로 표현한 레게 장르의 '바디 리듬(Body Rhythm)', 한밤 중 데이트를 로맨틱하게 그린 R&B 팝 '어텐션(Attention)', 힘든 시간 곁에 있어준 상대를 빈칸을 채워주는 정답에 비유한 감성 팝 발라드 '빈칸(Kind)'까지 총 9곡이 수록됐다.샤이니는 음원 공개 한 시간 전인 이날 오후 5시부터 네이버 V LIVE SHINee 채널에서 컴백 카운트다운 생방송 '샤이니스 콜링 :앤서드(SHINee's Calling: Answered)'를 진행, 다채로운 이야기로 팬들과 소통할 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com