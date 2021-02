비X청하 (사진=레인컴퍼니, 써브라임 아티스트 에이전시)

비와 청하의 콜라보 신곡 티저영상이 공개됐다.비는 22일 공식 SNS를 통해 청하와 함께한 미니앨범 ‘PIECES by RAIN’ 타이틀 곡 ‘WHY DON’T WE (Feat. 청하)’의 티저영상을 게재했다.공개된 영상에는 전화벨 소리와 함께 영상이 오픈 되며, 비와 청하의 모습이 여러 화면 속에서 교차로 보여주고 있다.특히 전화 벨소리, 경적 소리 속에서 누군가를 향해 총을 쏘는 청하의 컬러풀한 모습과 조명 속 블랙 의상을 입고 무표정으로 카메라를 응시하는 비의 모습이 대조를 이루며 시선을 사로잡고 있다. 이 둘은 눈빛 하나로 카리스마를 보여주며 완벽한 케미를 예고하고 있다.또한 영상 후반부에 흐르는 그루브 가득한 멜로디는 몇 초만으로도 리스너들의 귀를 사로잡으며 새 앨범에 대한 기대감을 높이고 있다.더불어 비는 오늘(22일) 오후 6시 글로벌 숏 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok) 공식 채널을 통해 신곡 ‘WHY DON’T WE (Feat. 청하)’의 하이라이트 안무와 음원 일부를 단독 선공개 한다.비는 이번 미니앨범 컴백을 앞두고 보다 전 세계 팬들과 함께 신곡을 즐기고자 하는 마음으로 틱톡을 통해 댄스 챌린지를 진행하기로 결정했다.틱톡 챌린지를 통해 비는 청하와 함께한 타이틀 곡 ‘WHY DON’T WE (Feat. 청하)’의 하이라이트 안무를 보여줄 예정으로 글로벌 팬들의 다양한 도전들이 쏟아질 것으로 기대를 모은다.비의 미니앨범 ‘PIECES by RAIN’는 총 5곡이 수록되어 있으며, 타이틀 곡 ‘WHY DON’T WE (Feat. 청하)’는 Progressive House와 R&B Topline의 결합으로 2021년형 음악의 극을 보여주는 곡이다. 인트로의 스트링을 이용한 스타카토 주법의 연주 부터 후렴구에 나오는 House 기반의 Glitch 스타일의 신디사이저 사운드는 클래식 부터 일렉트로 뮤직까지 넓은 음악적 스펙트럼을 담고 있다.한편 비의 미니앨범 ‘PIECES by RAIN’은 오는 3월 3일 오후 6시 온-오프라인을 통해 동시 발매될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com