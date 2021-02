[방송소식] 신동진 아나운서, 인컴퍼니와 전속 계약

채널A 새 예능 '강철부대' 내달 첫 방송·'외식하는날 at home' 내달 첫 방송지소울, '시지프스' OST 참여·'펜트하우스2' 제작발표회 웨이브서 공개▲ 신동진 아나운서, 인컴퍼니와 전속 계약 = 인컴퍼니는 신동진 아나운서와 전속계약을 체결했다고 18일 밝혔다.아나테이너로서 첫발을 뗀 그는 1996년 MBC에 입사해 25년간 활동했다.뉴스 프로그램을 비롯해 '전파견문록', '특종 연예통신', '우리말 나들이' 등을 진행했다.퇴사 이후 국회TV '뉴스N'의 메인 앵커로 활약하기도 했다.그는 "앞으로 인컴퍼니와 함께 인문, 교양 등의 다양한 콘텐츠를 만들어나가며 지금까지 볼 수 없었던 '스마트 아나테이너'에 도전하겠다"며 포부를 밝혔다.인컴퍼니에는 유진, 기태영, 정겨운, 변우민 등이 소속됐다.▲ 채널A 새 예능 '강철부대' 내달 첫 방송 = 채널A와 skyTV가 공동제작한 새 예능 프로그램 '강철부대'가 다음 달 처음 방송된다.'강철부대'는 특수부대 예비역들이 출신 부대의 명예를 걸고 도전해 2021년 대한민국 최강의 특수부대를 판가름하는 밀리터리 서바이벌 프로그램이다.김성주, 장동민, 김희철, 김동현, 최영재, 걸그룹 이달의 소녀 츄가 출연한다.다음 달 첫 방송.▲ '외식하는 날 at home' 내달 첫 방송 = '외식하는 날'이 '외식하는 날 at home'으로 다음 달 시청자들을 다시 만난다.'외식하는 날 at home'은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 집콕생활이 길어짐에 따라 내 집이 맛집이 돼 배달음식 간편식만으로 근사한 한끼를 만들어줄 신개념 배달미식회 먹방이다.개그맨 김준현과 개그우먼 홍윤화가 MC로 출연한다.다음 달 2일 밤 9시 첫 방송.▲ 지소울, '시지프스' OST 참여 = 가수 지소울이 JTBC 10주년 특별기획 드라마 '시지프스 : my myth' 오리지널사운드트랙(OST)에 참여했다.지소울이 부른 'Stay (tempus)'는 세상이 끝나는 날까지 내 옆에 있어 달라는 애절한 감성을 담은 곡이다.그루비룸이 작곡에 참여했다.▲ '펜트하우스2' 제작발표회 웨이브서 공개 = SBS TV 화제작 '펜트하우스2' 온라인 제작발표회가 온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼 웨이브를 통해 공개된다.제작발표회에는 배우 유진, 김소연, 엄기준, 봉태규, 윤종훈, 박은석, 윤주희, 하도권이 참석하며 진행은 개그우먼 박슬기가 맡는다.'펜트하우스2'는 집값 1번지, 교육 1번지에서 벌어지는 서스펜스 복수극으로 채워질 수 없는 인간의 욕망을 그린다.▲ 왓챠, 일본 드라마·중국 드라마 4편 독점 공개 = OTT 플랫폼 왓챠가 일본 드라마와 중국 드라마를 독점 공개한다.이번 달 공개되는 작품은 중국 드라마 '아, 회환니'와 '30살까지 동정이면 마법사가 될 수 있대', '천국과 지옥 ~사이코 두 사람~', '오! 마이·보스! 사랑은 별책으로' 등 일본 드라마 3편까지 총 4편이다.왓챠는 지난해 3월부터 '왓챠 익스클루시브'라는 이름으로 '킬링 이브' 시즌 3, '체르노빌', 박찬욱 감독의 '리틀 드러머 걸' 등을 매달 독점 공개해왔다./연합뉴스