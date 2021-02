모모랜드 낸시, 'T1419' 다큐 지원사격 ‘우리 동생들, 많이 사랑해 주세요’

[연예팀] 모모랜드 낸시가 T1419 지원사격에 나섰다.





걸그룹 모모랜드(MOMOLAND) 낸시가 신인 보이그룹 T1419(티일사일구) 데뷔 다큐멘터리 ‘T1419: 너의 꿈을 꽃피워라(T1419: Bloom Your Hopes)’를 홍보 지원사격에 나섰다.

낸시는 17일 오후 개인 SNS 계정에서 T1419 데뷔 다큐멘터리 ‘T1419: 너의 꿈을 꽃피워라’ 내레이션 참여 소식을 알리며 적극 홍보했다.

낸시는 “제가 영어 내레이션에 참여한 우리 동생 그룹 T1419 다큐 1편 보셨나요? 오늘 2편도 공개됐다고 하네요!”라는 글과 함께 내레이션 녹음을 하고 있는 사진을 공개했다. 이어 낸시는 “Let’s share lots of love and support to T1419”라고 덧붙이며 T1419를 향한 많은 응원을 당부했다.

T1419는 17일 정오 K팝 다큐멘터리 ‘T1419: 너의 꿈을 꽃피워라’ 2부를 공개했다. ‘T1419: 너의 꿈을 꽃피워라’는 T1419 멤버들이 연습생 시절부터 데뷔를 위해 달려온 여정과 땀방울을 담은 2부작 다큐멘터리로 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 스페인어 총 5개 국어 버전으로 제작됐다. 특히 영어 버전에는 낸시가 직접 내레이션으로 참여해 화제를 모은 바 있다.

한편, K팝 다큐멘터리 ‘T1419: 너의 꿈을 꽃피워라’는 T1419와 MLD엔터테인먼트 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.(사진제공: MLD엔터테인먼트)





