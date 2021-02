온앤오프, 24일 첫 정규앨범 발매

'명곡 맛집' 독보적 음악색 기대

그룹 온앤오프 /사진=WM엔터테인먼트 제공

그룹 온앤오프(ONF)가 새로운 콘셉트 티저를 공개했다.16일 소속사 WM엔터테인먼트는 공식 SNS채널을 통해 온앤오프의 첫 정규 앨범 'ONF:MY NAME'의 새 콘셉트 개인 티저를 오픈했다.SNS에 공개된 티저 이미지 속 온앤오프는 비비드한 컬러의 착장과 파격적인 헤어컷과 컬러 등 스타일링의 변화로 청량하고도 카리스마 넘치는 매력을 선보였다. 멤버별 스틸컷은 마치 영화 속 등장 인물들을 보는 듯한 분위기 속 청춘들의 뜨거운 에너지를 발산, 6인 6색의 다채로운 감성을 드러냈다.이 밖에도 배경 스틸컷에 적힌 "MK hacks into the system, then prepares to hack from the car where it sends out..."라는 문구는 스틸컷 속 등장하는 차량이 MK가 해킹을 하고 있는 공간임을 암시해 앞으로 펼쳐질 온앤오프의 새로운 서사에 팬들의 궁금증을 더욱 증폭시키고 있다.독보적인 음악 색깔과 고퀄리티의 음악을 선보이며 꾸준한 성장세를 그려나가며 리스너들로 부터 '명곡 맛집'으로 불린 온앤오프가 이번 첫 정규 앨범을 통해 어떤 음악을 전할지 기대가 쏠린다.온앤오프는 오는 24일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 정규 앨범 'ONF:MY NAME'을 발매한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com