강승윤과 송민호 (사진= 빵야 TV)

오는 27일 위너 멤버 강승윤과 송민호가 '2021 BBANGYA SPECIAL EVENT WITH WINNER' 온라인 생중계를 진행한다.전세계 아티스트들과 팬들이 나만의 콘서트, 팬미팅을 즐기는 라이브 방송 플랫폼 빵야 티비(BBANGYATV)는 지난 1월 16일 ‘2021 BMF(BBANGYA MUSIC FESTIVAL)’ 라이브 스트리밍을 이후 WHO IS NEXT로 위너의 송민호와 강승윤과 손잡고 '2021 BBANGYA SPECIAL EVENT WITH WINNER '로 온라인 생중계를 진행할 예정이다.위너(강승윤·김진우·이승훈·송민호)는 YG 엔터테인먼트에 소속된 대한민국 4인조 보이 그룹이지만, 현재 멤버 김진우와 이승훈이 사회복무요원으로 국방의 의무를 수행 중이어서 '2021 BBANGYA SPECIAL EVENT WITH WINNER '팬미팅에는 강승윤과 송민호가 출연한다.'2021 BBANGYA SPECIAL EVENT WITH WINNER '는 빵야티비가 인천광역시의 인천관광공사와 협력해 지방 관광 사업 지원하는 의미로 아라뱃길 크루즈 예매권을 구매하면 특전으로 위너 팬미팅을 볼 수 있는 이벤트 행사이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com