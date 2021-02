걸그룹 트와이스 다현과 채영이 한 영상에서 선보인 한복 모티브 의상이 블랙핑크의 뮤직비디오 의상 디자인과 유사하다는 논란이 일자 트와이스 소속사 JYP엔터테인먼트가 사과했다.JYP는 최근 트와이스 다현과 채영이 비·박진영의 '나로 바꾸자'를 커버하는 영상을 유튜브에 게재했다.이 영상에서 다현이 입은 검은색 상의가 노리개를 어깨에 견장처럼 단 것 등이 블랙핑크 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 뮤직비디오 속 지수의 한복 모티브 상의와 흡사하다는 지적이 나왔다.그러자 JYP는 11일 팬 페이지 공지를 통해 "해당 한복은 한복 업체로부터 구매한 제품이나 유사성을 제대로 인지하지 못했다.이 점 진심으로 죄송하다"고 사과했다.JYP는 "(원본 의상) 디자이너분께는 상황 설명과 함께 깊은 사과 말씀을 드렸다"며 "향후 이러한 일이 절대 재발하지 않도록 더욱 유의하겠다"고 밝혔다./연합뉴스