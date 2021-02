비(RAIN) (사진=레인컴퍼니, 써브라임 아티스트 에이전시)

비(RAIN)가 미니앨범을 발매한다.2020년을 달군 '깡' 열풍과 MBC '놀면 뭐하니?' 에서의 활약, 그리고 12월 31일 공개한 '나로 바꾸자 (duet with JYP)'로 음악 방송 차트 1위를 차지하는 등. 그야말로 뜨거운 한 해를 보냈던 비가, 오는 3월 3일 발매될 미니앨범 'PIECES by RAIN'을 통해 그 기세를 이어나갈 예정이다.비의 미니앨범 'PIECES by RAIN'에는 '나로 바꾸자 (duet with JYP)'를 포함한 총 5곡이 수록된다. 앨범 타이틀 'PIECES by RAIN'의 'Pieces'는 여러 점의 예술 '작품'과 아티스트 비를 구성하는 각기 다른 5곡의 '조각'을 표현하고 있다. 각 트랙의 서로 다른 템포와 성격이 지금까지 가수 비가 보여주지 못했던 다양한 매력들을 담아냈으며, 이 곡들이 하나의 앨범으로 모여 아티스트 비를 완성한다는 콘셉트를 가지고 있다.비는 'PIECES by RAIN'의 타이틀 곡 뮤직비디오 촬영을 마치고 앨범 작업 마무리에 박차를 가하고 있는 것으로 알려졌다.