‘월클은 진행형’ 방탄소년단, ‘Dynamite’로 美 빌보드 ‘최장기록 행진’

[연예팀] 방탄소년단이 미국 빌보드에서 엄청난 저력을 과시하고 있다.





지난 9일(이하 현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(2월 13일 자)에 따르면, 방탄소년단 디지털 싱글 ‘Dynamite’는 ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’ 차트에서 2위, ‘빌보드 글로벌 200’에서 3위를 기록했다.





‘빌보드 글로벌 200’과 ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’ 차트는 전 세계 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 발표하는데, ‘Dynamite’는 ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’에서 최신 차트까지 22주 연속 톱5에 머무르며 최장 ‘톱5’ 기록 행진을 이어 갔다.





또한, ‘Dynamite’는 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에서 직전 주 순위와 같은 46위를 유지했으며, ‘디지털 송 세일즈’ 2위, ‘어덜트 컨템퍼러리’ 17위, ‘멕시코 잉글레스 에어플레이’ 22위를 기록해 발매된 지 6개월이 지났음에도 여러 차트에서 글로벌 ‘히트송’ 위상을 드러냈다.





방탄소년단 앨범들도 다수 빌보드 차트에서 식지 않는 열풍을 지속했다. 지난해 11월 발매된 ‘BE (Deluxe Edition)’는 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 74위를 차지했다. 지난해 2월 발매된 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 157위에 랭크되며 50주 연속 차트인했다.





방탄소년단은 또한 ‘월드 앨범’ 차트에 ‘BE (Deluxe Edition)’와 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 이외에도 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’, LOVE YOURSELF 承 ‘Her’, LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’, ‘Skool Luv Affair’, ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’에 이르기까지 총 7장을 올리며 위엄을 뽐냈다.





한편, 방탄소년단은 오는 19일, 미국 빌보드 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위와 ‘2021 그래미 어워드’ 후보 등재라는 새 역사를 함께 써 내려간 전 세계 팬들에게 보답하는 마음을 담아 ‘BE (Essential Edition)’를 발매한다.(사진제공: 빅히트엔터테인먼트)





