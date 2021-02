송가인 (사진=포켓돌스튜디오)

송가인의 인생 첫 영화 ‘송가인 THE DRAMA’(송가인 더 드라마)의 성대한 포문이 열린다.가수 송가인의 영화 ‘송가인 THE DRAMA’가 9일 오전 10시 사전예매를 시작한다. 트로트계뿐만 아니라 극장가까지 ‘송가인 파워’가 전해질지 많은 이들의 관심이 모인다.오는 11일 송가인의 콘서트를 스크린에서 보고 싶다는 요청이 빗발쳐 제작된 영화 ‘송가인 THE DRAMA’가 세상 밖으로 나온다. 예고편 공개와 동시에 사전예매 문의가 쇄도한 만큼 송가인 팬뿐만 아니라, 설 명절 ‘부모님 효도선물’로 특별한 상품을 찾는 자녀들에게도 ‘필수템’으로 급부상 중이다.영화 ‘송가인 THE DRAMA’ 예고편은 메가박스 전 지점 메인 홍보자리를 꿰차며 보는 이들의 기대감을 높였고 영화업계 종사자들은 송가인 영화가 코로나19로 인해 죽어있던 영화관에 활기를 불어넣어 줄 것으로 기대하고 있다.‘송가인 THE DRAMA’는 송가인의 첫 번째 단독콘서트 ‘가인이어라’ 실황과 앨범을 제작하며 있었던 에피소드, 그리고 어디서도 말하지 않은 송가인의 허심탄회한 소감, 팬들에게 전하는 감사인사까지, 설 명절 선물처럼 알차게 담은 영화다.무엇보다도 코로나19로 인해 콘서트 문화를 향유하지 못하는 문화인들에게 ‘송가인 THE DRAMA’는 둘도 없는 기회를 제공한다. 영화관의 고화질 스크린과 압도적인 5.1 채널 음향으로 송가인의 콘서트를 직접 관람하는 듯한 현장감을 느낄 수 있다.또한 물리적 거리가 멀어서, 콘서트 표가 조기 매진되어서 등의 이유로 송가인 콘서트를 관람하지 못한 이들이 집 앞 영화관에서 송가인 콘서트를 즐길 수 있는 절호의 기회다. 코로나19로 인해 좌석간 거리두기를 시행하고 모든 관객과 ‘싱어롱’을 하지 못하지만, 함께 관람하는 관객간의 유대감은 1cm가 되어 한마음 한뜻으로 즐길 것으로 예상된다.한편 11일 개봉인 영화 ‘송가인 THE DRAMA’는 9일 오전 10시 메가박스 홈페이지에서 사전예매할 수 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com