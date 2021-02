모모랜드, 美·獨 등 주요 외신 집중 조명 ‘챌린지 새 열풍 이끌 것’

[연예팀] 모모랜드(MOMOLAND)와 독일 유명 EDM 프로듀서 크로망스(CHROMANCE) 컬래버레이션 곡 'Wrap Me In Plastic(랩 미 인 플라스틱)'에 전 세계 언론이 집중 조명했다.

지난 5일 각 음원사이트와 소셜 네트워크 서비스(SNS)에서 발매된 모모랜드 새 프로젝트 싱글 ‘Wrap Me In Plastic’에 대해 전 세계 외신들이 앞다투어 보도하고 있다.

독일의 음악 전문지 'Musikexpress'와 브라질 주요 매체 'Diariocarioca'는 “세계적인 인기를 얻고 있는 두 아티스트가 만났다”고 전하며 “공개된 모모랜드의 노래와 안무는 새로운 챌린지 열풍을 불어올 것”이라고 예측했다.

이 밖에도 미국, 중국, 인도네시아 등 다양한 국가의 주요 언론xs에서도 ‘Wrap Me In Plastic’의 발매 소식과 이들의 특별한 컬래버레이션을 조명하며 비중 있게 다뤘다. 특히 두 아티스트의 만남이 가져올 폭발적인 시너지 효과에 주목하며 높은 기대감을 표했다.

‘Wrap Me In Plastic’은 소셜 네트워크 서비스(SNS)이자 숏 비디오 애플리케이션인 틱톡(Tiktok)에서 폭발적인 인기를 끌었던 크로망스의 히트곡이다. 이번 프로젝트에서 한국어 가사와 모모랜드만의 개성 넘치는 음색으로 재구성된 ‘Wrap Me In Plastic’은 공개와 동시에 전 세계 언론의 관심을 집중시켰다.

한편 모모랜드와 크로망스의 프로젝트 싱글 'Wrap Me In Plastic'은 각 음원사이트와 소셜 네트워크 서비스(SNS)에서 만날 수 있다.(사진제공: 소니뮤직 엔터테인먼트 코리아)





