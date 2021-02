원호 (사진=하이라인 엔터테인먼트)

가수 원호가 새 앨범 트랙리스트를 공개했다.하이라인엔터테인먼트는 7일 오후 8시, 공식 SNS를 통해 원호의 첫 번째 미니앨범 PART.2 'Love Synonym #2 : Right for Us(러브 시노님 #2 : 라이트 포 어스)' 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 'Lose(루즈)'의 한국어와 영어 버전을 비롯해 'Devil(데빌)', 'BEST SHOT(베스트 샷)', 'WENEED(위니드)', 'Ain't About You(에인트 어바웃 유)', 'FLASH(플래시)', 'Outro : And(아웃트로 : 앤드)'까지 총 8곡이 수록된다.타이틀곡 'Lose(루즈)'는 월드 클래스 프로듀서 Noah Conrad(노아 콘래드)의 작품으로 원호가 직접 작사에 참여해 곡의 완성도를 높였으며, 수록곡 'Ain't About You(에인트 어바웃 유)'에는 미국의 여성 싱어송라이터 Kiiara(키아라)가 피처링으로 참여해 전 세계 팬들의 관심을 집중시켰다.특히 원호는 타이틀곡 'Lose(루즈)'와 'BEST SHOT(베스트 샷)', 'WENEED(위니드)', 'FLASH(플래시)', 'Outro : And(아웃트로 : 앤드)'까지 새 앨범 8트랙 중 5트랙의 곡 작업에 직접 참여해 프로듀서로서 자신만의 음악색을 짙게 드러냈다.이번 신보는 사랑에 대한 새로운 정의를 내린 첫 번째 미니앨범 'Love Synonym(러브 시노님)'의 연작 시리즈다. 전작이 솔로 아티스트로 나서는 출사표의 의미였다면, 이번엔 보다 탄탄해진 원호의 유니버스를 표현했다.원호는 지난해 발매한 솔로 데뷔 앨범 'Love Synonym #1 : RIght for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)'로 아이튠즈 월드 와이드 앨범 차트 1위, 빌보드 디지털 송 세일즈 차트 4위라는 기록과 함께 미국 빌보드 6개 차트 진입, 해외 30개 지역 아이튠즈 최상위권을 차지하며 글로벌 대세로 자리매김한 바 있다.이처럼 전 세계로 뻗어나가며 솔로 아티스트로서 도약에 성공한 원호가 이번 앨범을 통해 한 발 더 나아가 멀티 아티스트로 화려하게 비상할 수 있을지 벌써부터 기대를 모으고 있다.한편 원호의 첫 번째 미니앨범 PART.2 'Love Synonym #2 : Right for Us(러브 시노님 #2 : 라이트 포 어스)'는 오는 26일 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.