산이 (사진=세임사이드 컴퍼니, KWAVE X)

래퍼 산이가 오늘 신곡 'She like caffeine’ 을 발표한다.래퍼 산이의 소속사 세임사이드컴퍼니는 “래퍼 산이가 오늘 2월 8일 디지털싱글 'she like caffeine’ 를 발표한다며 “missing all these small things that we were doing together의 컨셉으로 평범한 일상 속에서 소소하게 작은 것들이 그리워 지는 것들에 대한 내용이 담긴 곡” 이라고 밝혔다.이번 신곡 ‘She like caffeine’은 평소 리스너들과 공감대를 형성하는 래퍼 산이인 만큼 평범한 커플의 일상과 연애에 관한 내용들이 담겨있어 또 한번 대중들에게 공감을 불러 일으킬 전망이다.이번 곡에서는 ‘She like caffeine’ 이라는 제목의 곡답게 Café 와 Caffeine 의 반복된 훅 부분과 부드러운 느낌의 멜로디로 편하게 계속 들을 수 있는 중독성 또한 녹아있다.또한 ‘She like caffeine’ 은 Rapper 'Young Thug'의 레이블 YSL 과 곡 작업한 프로듀서 'Yung Drip' 의 비트로 따스한 느낌과 산이의 레이블 '페임어스'의 신인 아티스트 'MALKEY'의 특색있는 목소리로 구성되어 기존 곡과 달리 대중들에게 좀 더 색다른 느낌을 전달할 예정이다.한편 산이의 디지털 싱글 ‘she like caffeine’는 오늘(8일) 오후 6시 국내 모든 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com