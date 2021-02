송가인 THE DRAMA(사진=포켓돌스튜디오)

송가인의 위력이 극장가에서도 발휘됐다.가수 송가인의 인생 첫 영화 ‘송가인 THE DRAMA’(송가인 더 드라마)가 개봉 일자를 오는 2월 11일로 확정한 가운데, 전국 100개의 메가박스 메인 홍보자리에 연일 영화 예고편과 포스터가 등장하고 있다. 트로트계뿐만 아니라 극장가까지 사로잡은 송가인, 명불허전이 따로 없다.코로나로 콘서트에 가지 못하는 아쉬움을 달래고 싶은가. 송가인이 내 옆에서 노래하는 느낌은 어떨까. 이 모든 아쉬움과 만족감을 영화 ‘송가인 THE DRAMA’에서 채울 수 있다.송가인의 콘서트를 스크린에서 보고 싶다는 요청이 쇄도하여 제작된 영화 ‘송가인 THE DRAMA’는 가수 송가인의 첫 번째 단독콘서트 ‘가인이어라’ 실황과 어디서도 본 적 없는 미공개 영상 그리고 송가인의 진솔한 이야기를 담은 영화다. 지난 2019년 다시금 꽃피운 송가인의 가수 인생을 돌아보는 리와인드 영화라 예고편 공개와 동시에 팬들의 관심도 크다.영화의 관전 포인트는 2가지로, 첫 번째는 콘서트장 못지않은 현장감이다. 코로나로 인해 송가인의 콘서트를 직관하지 못하는 아쉬움을 달랠 수 있는 절호의 기회다. 고화질 스크린과 압도적인 5.1 채널 음향으로 실제 공연장에 있는 듯한 압도적 몰입감을 느낄 수 있다. 코로나 사태뿐만 아니라 물리적 거리, 티켓 매진사태 등으로 지금껏 송가인의 콘서트를 한 번도 즐기지 못한 팬들에게 둘도 없는 기회가 될 것이다.두 번째는 비하인드와 인터뷰 대방출이다. 송가인은 본인의 첫 단독콘서트 ‘가인이어라’를 관람하며 어디서도 밝히지 않은 콘서트 준비과정에 대한 솔직담백한 소회를 담았다. 예고편에서는 “콘서트를 보여주는 게 아니라 즐겼던 것 같아요”라고 말하며, 노래 하나만 바라보고 우직하게 걸어온 송가인이 어떤 이야기를 펼칠지 기대감을 한껏 높였다.영화 ‘송가인 THE DRAMA’는 2월 9일 메가박스 홈페이지에서 사전예매가 가능하다. 사전예매 문의가 많았던 만큼 조기매진의 가능성이 높은 것으로 보이며, 설 명절 부모님 효도선물로 급부상하는 중이다.2021년 설 명절, 극장가에 활력을 넣을 메가톤급 영화 ‘송가인 THE DRAMA’는 2월 11일 개봉된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com