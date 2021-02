원호 스케줄러(사진=하이라인엔터테인먼트)

가수 원호가 본격적으로 컴백 카운트다운에 돌입한다.원호의 소속사 하이라인엔터테인먼트는 5일, 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 PART.2 ‘Love Synonym #2 : Right for Us(러브 시노님 #2 : 라이트 포 어스)’의 컴백 스케줄러를 공개했다.공개된 스케줄러에 따르면 오는 7일 트랙리스트를 시작으로 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저, 앨범 프리뷰 등 다채로운 콘텐츠를 순차적으로 오픈하며 컴백 열기를 끌어올릴 전망이다.특히 세 차례에 걸쳐 공개되는 콘셉트 포토를 통해 한층 성숙해진 원호의 존재감을 발산할 예정이라 더욱 기대를 모으고 있다.지난해 9월 첫 번째 미니앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me’로 데뷔한 원호는 발매와 동시에 아이튠즈 월드 와이드 앨범 차트 1위, 빌보드 월드 디지털 송 세일 차트 4위라는 기록과 함께 미국 빌보드 6개 차트 진입, 해외 30개 지역 아이튠즈 K-POP 차트 최상위권을 차지하며 글로벌 대세로 자리매김했다.이처럼 전 세계를 무대로 글로벌한 활약상을 펼치며 솔로 아티스트로 도약에 성공한 원호가 2021년 활동에 포문을 열 새 앨범으로 또 어떤 다양한 활동을 펼쳐낼지 벌써부터 귀추가 주목되고 있다.한편, 원호의 첫 번째 미니앨범 PART.2 ‘Love Synonym #2 : Right for Us(러브 시노님 #2 : 라이트 포 어스)’는 오는 26일 각종 온라인 음원사이트를 통해 베일을 벗는다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com