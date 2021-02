세븐틴 준 (사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 세븐틴 멤버 준이 중국 선공개 곡 ‘乌鸦 (Crow)’를 발매한다.세븐틴의 멤버 준은 오늘(5일) 오후 6시(한국 시간 기준), 국내외 각종 음원 사이트를 통해 중국 선공개 곡 ‘乌鸦 (Crow)’를 전격 공개하며 특유의 감성이 진하게 느껴지는 부드러운 음색으로 전 세계 음악 팬들을 사로잡을 전망이다.준의 중국 선공개 곡 ‘乌鸦 (Crow)’는 어떠한 상황에서든 사람마다 차이가 있지만 받아들이고 감상할 줄 안다면 사실 까마귀도 아름답고 자신이 사랑하는 것을 위해 용감하게 비상할 수 있다는 내용이 담겨 있다.특히 이번 선공개 곡 ‘乌鸦 (Crow)’는 지난 2018년 12월, 중국 스페셜 싱글 ‘能不能坐在我身旁(Can You Sit By My Side?)’ 발매 이후 약 2년 2개월 만에 공개되는 준의 중국 솔로곡으로 발매 소식이 전해지자마자 오랫동안 기다려온 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.준은 그간 다양한 커버 곡 영상과 지난해 7월 발매한 드라마 ‘더 킹: 영원의 군주’ 중국어 버전 OST ‘Dream’을 통해 풍부한 감성과 매력적이면서도 감미로운 음색을 선사했던 바 있어 이번 노래 역시 폭발적인 반응을 얻을 것으로 기대된다.이처럼 세븐틴은 오는 4월 21일 일본 세 번째 싱글 ‘히토리쟈나이(ひとりじゃない)’ 발매를 확정 지은 데 이어 준의 중국 선공개 곡까지 발매하며 2021년에도 활발한 활동을 예고, 글로벌 열일 행보를 이어가고 있어 올 한해 세븐틴이 보여줄 활약에 기대감이 모아지고 있다.한편 세븐틴 준의 중국 선공개 곡 ‘乌鸦 (Crow)’는 오늘(5일) 오후 6시에 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com